Музыкальный салон в Лошицкой усадьбе представит композиции на стихи современных белорусских поэтов

Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятие с музыкальной программой "Вечерняя звезда" пройдет 17 июля в музее "Лошицкая усадьба" - филиале Музея истории города Минска в рамках проекта "Музыкальный салон в Лошицкой усадьбе", сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

На мероприятии в исполнении композитора Сергея Кравца и певицы и поэтессы Инны Кравец прозвучат музыкальные произведения на стихи известных белорусских поэтов современности - Наума Гальперовича, Сергея Шевченко, Валентины Поликаниной, Михаила Позднякова, Аллы Ткаченко.

"Зрителей ждут более 15 музыкальных произведений, в том числе "Солнце, любовь, человек", "Нарадзіўся я ў сонечнай хаце", "Любовь", музыку к которым написал композитор Сергей Кравец. Чарующие композиции напомнят гостям о родительском доме и возвратят их к воспоминаниям о первой любви", - отметили организаторы.

Начало мероприятия - 16.00.

Сергей Кравец - певец, композитор, актер театра и кино. Принимал участие в создании группы "Чистый голос", театра сатиры и юмора "Христофор". Автор музыки для мюзиклов и сказок.

Инна Кравец - певица, поэт, лауреат международного конкурса "Романсиада" в Москве и фестивалей-конкурсов "Эвридика" имени Анны Герман в Минске, член Союза музыкальных деятелей.-0-