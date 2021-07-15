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На "Славянском базаре" презентовали издания об истории фестиваля

15.07.2021 13:41 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Во время пресс-конференции сегодня состоялась презентация двух изданий об истории "Славянского базара". Журналистам представили справочно-информационное издание "Славянский базар в Витебске". Третье десятилетие…" и каталог фирменного стиля и сценографии фестиваля, передает корреспондент БЕЛТА.

Книга "Славянский базар в Витебске". Третье десятилетие…" рассказывает о фестивалях, которые прошли в 2011-2020 годах. Приводится история форума за этот период, представлены программы фестивалей, участники концертов, режиссерско-постановочные группы, рассказано о площадках "Славянского базара". Издание богато иллюстрировано: здесь более 400 фото. Ранее, в 2001 году, был издан первый том серии, в 2011-м - второй. Авторами идеи были первый руководитель форума Родион Басс и журналист, составитель томов Аркадий Шульман.

На "Славянском базаре" презентовали издания об истории фестиваля

Каталог фирменного стиля и сценографии фестиваля рассказывает о дизайнерах и сценографах форума за все годы. Показано, как менялось оформление с приходом новых технологий и с требованиями телевидения, как из года в год воплощались в жизнь идеи разных дизайнеров. Сценография "Славянского базара" задавала тренды для оформления сцен других проектов.

XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 15 по 18 июля, первые мероприятия стартовали вчера. Закроют фестиваль гала-концертом с награждением победителей конкурсов 18 июля. Жюри взрослого конкурса возглавит народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, детского - певец Филипп Жмахер (Сербия).-0-

На "Славянском базаре" презентовали издания об истории фестиваля

На "Славянском базаре" презентовали издания об истории фестиваля

На "Славянском базаре" презентовали издания об истории фестиваля

Фото Александра Хитрова

 
Теги: Витебск
 
 
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XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 15 по 18 июля, первые мероприятия стартовали вчера.
 
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