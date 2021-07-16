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Белорус на конкурсе исполнителей "Витебск-2021" выступит под номером 5
16.07.2021 17:11 — Новости Культуры | БелТА
Источник материала: БелТА
16 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Представителю Беларуси Даниилу Мышковцу на международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021" на жеребьевке выпал номер 5, передает корреспондент БЕЛТА.
Даниил признался, что накануне ему снилось, что он вытянул номер 10. Это его волне устроило бы, так как молодой артист предпочитает выступать ближе к концу. Открывать конкурсный день, по его мнению, трудно, так как первый артист попадает под особо пристальное и критичное внимание зрителей и жюри. "Здесь не ощущается духа соперничества, мы все очень сдружились. Мы успели угостить друг друга национальными вкусняшками. Моя мама приготовила драники, и я всех угощал ими", - рассказал Даниил.
Номера для участия в конкурсе участники получали на сувенирных шкатулках с эмблемой фестиваля и флешкой с записями всех победителей конкурса исполнителей.
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Даниил признался, что накануне ему снилось, что он вытянул номер 10. Это его волне устроило бы, так как молодой артист предпочитает выступать ближе к концу.
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