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"Славянский базар" в эти минуты раскачивают танцевальные ритмы. В концертном зале "Витебск" более двух десятков коллективов сражаются в финальном раунде международного проекта Dream Dance Fest. Заслуженные любительские коллективы и народные ансамбли России, Беларуси и Казахстана прошли три этапа национального отбора.



Изначальное количество участников - 10 тысяч.





Несколько сотен юных танцоров сейчас оценивает международное жюри. Это основатели джаз-фанка, президенты танцевальных ассоциаций, хореографы крупных ТВ-проектов.

Коллектив-победитель выступит на сцене Летнего амфитеатра



Обладатель главной награды получит право выступить на сцене Летнего амфитеатра в рамках масштабных концертов "Славянского базара в Витебске" уже в следующем году.









