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Финал проекта Dream Dance Fest на "Славянском базаре" - несколько сотен юных танцоров оценивает международное жюри

16.07.2021 18:43 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

"Славянский базар" в эти минуты раскачивают танцевальные ритмы. В концертном зале "Витебск" более двух десятков коллективов  сражаются в финальном раунде международного проекта  Dream Dance Fest. Заслуженные любительские коллективы и народные ансамбли России, Беларуси и Казахстана прошли три этапа национального отбора.


  Изначальное количество участников - 10 тысяч.


Несколько сотен юных танцоров сейчас оценивает международное жюри.  Это основатели джаз-фанка, президенты танцевальных ассоциаций, хореографы крупных ТВ-проектов.

Коллектив-победитель выступит на сцене Летнего амфитеатра

Обладатель главной награды получит право выступить на сцене Летнего амфитеатра в рамках масштабных концертов "Славянского базара в Витебске" уже в следующем году.




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Теги: Витебск
 
 
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"Славянский базар" в эти минуты раскачивают танцевальные ритмы. В концертном зале "Витебск" более двух десятков коллективов  сражаются в финальном раунде...
 
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