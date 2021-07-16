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Финал проекта Dream Dance Fest на "Славянском базаре" - несколько сотен юных танцоров оценивает международное жюри
16.07.2021 18:43 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT
"Славянский базар" в эти минуты раскачивают танцевальные ритмы. В концертном зале "Витебск" более двух десятков коллективов сражаются в финальном раунде международного проекта Dream Dance Fest. Заслуженные любительские коллективы и народные ансамбли России, Беларуси и Казахстана прошли три этапа национального отбора.
Коллектив-победитель выступит на сцене Летнего амфитеатра
Обладатель главной награды получит право выступить на сцене Летнего амфитеатра в рамках масштабных концертов "Славянского базара в Витебске" уже в следующем году.
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Финал проекта Dream Dance Fest на "Славянском базаре" - несколько сотен юных танцоров оценивает международное жюри
"Славянский базар" в эти минуты раскачивают танцевальные ритмы. В концертном зале "Витебск" более двух десятков коллективов сражаются в финальном раунде...
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