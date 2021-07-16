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"Бубновый валет" в Национальном художественном музее

17.07.2021 06:31 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Фурор в свое время произвели работы известного общества московских художников начала XX века. Сегодня "Бубновый валет" презентовали в Национальном художественном музее. Проект подготовлен в коллаборации с Музеем-заповедником "Абрамцево". Полсотни работ из Московской области будут экспонироваться в белорусской столице до сентября.  

Кто стоял у истоков русского авангардизма, и что изображали на своих полотнах художники-новаторы? С вернисажа репортаж Инны Пилевич. 

Они эпатировали своим азартным названием. В начале XX века словосочетание "бубновый валет" вызывало изумление. А на языке гадалок означало "молодость и горячую кровь". Таковй для мира искусства и стало общество московских художников. Сегодня творчество основателей русского авангарда презентуют в Минске. 

История "Бубнового валета" началась в 1910 году с одноименной выставки. Тогда участников высмеяли критики. Их творчество получило высокую оценку значительно позже. Художники-новаторы не побоялись порвать с традициями реализма. Они принесли буйство цвета. Это яркая, насыщенная живопись, где особое внимание уделяется передаче объема и пространства на плоскости.

Петр Кончаловский, Илья Машков, Роберт Фальк, Николай Кузнецов. Их картины входят в список самых дорогих произведений искусства, связанных с Россией. Сейчас они представлены в Национальном художественном музее. 13 работ художников-бунтарей из собственных фондов. Еще 34 - из коллекций Музея-заповедника "Абрамцево". Между арт-площадками заключено соглашение о сотрудничестве.

Чтобы познакомить белорусскую публику с Абрамцевом,  в арт-пространстве действует выставка-бонус. Здесь фото и факты об истории края, ставшего одним из крупных центров культурной жизни России. 


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Теги: Минск
 
 
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Фурор в свое время произвели работы известного общества московских художников начала XX века. Сегодня "Бубновый валет" презентовали в Национальном художественном...
 
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