"Бубновый валет" в Национальном художественном музее

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Фурор в свое время произвели работы известного общества московских художников начала XX века. Сегодня "Бубновый валет" презентовали в Национальном художественном музее. Проект подготовлен в коллаборации с Музеем-заповедником "Абрамцево". Полсотни работ из Московской области будут экспонироваться в белорусской столице до сентября.

Кто стоял у истоков русского авангардизма, и что изображали на своих полотнах художники-новаторы? С вернисажа репортаж Инны Пилевич.

Они эпатировали своим азартным названием. В начале XX века словосочетание "бубновый валет" вызывало изумление. А на языке гадалок означало "молодость и горячую кровь". Таковй для мира искусства и стало общество московских художников. Сегодня творчество основателей русского авангарда презентуют в Минске.

История "Бубнового валета" началась в 1910 году с одноименной выставки. Тогда участников высмеяли критики. Их творчество получило высокую оценку значительно позже. Художники-новаторы не побоялись порвать с традициями реализма. Они принесли буйство цвета. Это яркая, насыщенная живопись, где особое внимание уделяется передаче объема и пространства на плоскости.

Петр Кончаловский, Илья Машков, Роберт Фальк, Николай Кузнецов. Их картины входят в список самых дорогих произведений искусства, связанных с Россией. Сейчас они представлены в Национальном художественном музее. 13 работ художников-бунтарей из собственных фондов. Еще 34 - из коллекций Музея-заповедника "Абрамцево". Между арт-площадками заключено соглашение о сотрудничестве.

Чтобы познакомить белорусскую публику с Абрамцевом, в арт-пространстве действует выставка-бонус. Здесь фото и факты об истории края, ставшего одним из крупных центров культурной жизни России.





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