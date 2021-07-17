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ФОТОФАКТ: Арт-парадом стартовал День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"

17.07.2021 12:53 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. День молодежи проходит на фестивале "Славянский базар в Витебске". Начало ему дал арт-парад по улицам областного центра.-0-

Фото Александра Хитрова

ФОТОФАКТ: Арт-парадом стартовал День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
ФОТОФАКТ: Арт-парадом стартовал День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
ФОТОФАКТ: Арт-парадом стартовал День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
ФОТОФАКТ: Арт-парадом стартовал День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
ФОТОФАКТ: Арт-парадом стартовал День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
ФОТОФАКТ: Арт-парадом стартовал День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
ФОТОФАКТ: Арт-парадом стартовал День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
ФОТОФАКТ: Арт-парадом стартовал День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
ФОТОФАКТ: Арт-парадом стартовал День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
ФОТОФАКТ: Арт-парадом стартовал День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
ФОТОФАКТ: Арт-парадом стартовал День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
ФОТОФАКТ: Арт-парадом стартовал День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
ФОТОФАКТ: Арт-парадом стартовал День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
ФОТОФАКТ: Арт-парадом стартовал День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
ФОТОФАКТ: Арт-парадом стартовал День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
ФОТОФАКТ: Арт-парадом стартовал День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
ФОТОФАКТ: Арт-парадом стартовал День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
ФОТОФАКТ: Арт-парадом стартовал День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
ФОТОФАКТ: Арт-парадом стартовал День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
ФОТОФАКТ: Арт-парадом стартовал День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
 
Теги: Витебск
 
 
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День молодежи проходит на фестивале "Славянский базар в Витебске".
 
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