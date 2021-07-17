|
ФОТОФАКТ: Арт-парадом стартовал День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
17.07.2021 12:53 — Новости Культуры | БелТА
Источник материала: БелТА
17 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. День молодежи проходит на фестивале "Славянский базар в Витебске". Начало ему дал арт-парад по улицам областного центра.-0-
Фото Александра Хитрова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День молодежи проходит на фестивале "Славянский базар в Витебске".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)