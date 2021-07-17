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На "Славянском базаре в Витебске" открыли День молодежи
17.07.2021 16:07 — Новости Культуры | БелТА
Источник материала: БелТА
17 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске сегодня торжественно открыли День молодежи на "Славянском базаре", передает корреспондент БЕЛТА.
Начался день
Министр образования Игорь Карпенко отметил, что Витебская область стала центром притяжения самой креативной, энергичной молодежи.
"Особенно приветствую интересные проекты, которые реализуются не первый год. Те, кто реализовывал различные инициативы, включая наш молодежный поезд, находятся здесь. Убежден, что вы приехали сюда со своими идеями, которые в будущем будут воплощены. Только преемственность поколений будет способствовать поступательному развитию Беларуси", - подчеркнул глава ведомства.
На площади Победы в Витебске работают молодежные тематические пространства. Например, на площадке "Беларусь историческая" можно будет включиться в реконструкцию типографии газеты "Заря", поучаствовать вместе с ее подпольной редакцией в обсуждении новостей с "Большой земли" и верстке этого издания на старинной печатной машинке. На площадке настольных игр и развивающих квизов "Познай Беларусь" получится стать участником интеллектуального дрифт-трекинга с возможностью покататься на дрифт-трайке за правильные ответы об истории родной страны. Также желающие смогут присоединиться к белорусским народным играм и забавам, посмотреть на выставку автомобилей, военной техники, поучаствовать в спортивных состязаниях. Завершится День молодежи церемонией награждения победителей различных проектов, афтерпати и фейерверком.
Организует День молодежи на "Славянском базаре" БРСМ при поддержке Министерства образования, Витебского облисполкома и дирекции Международного фестиваля искусств.-0-
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Организует День молодежи на "Славянском базаре" БРСМ при поддержке Министерства образования, Витебского облисполкома и дирекции Международного фестиваля...
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