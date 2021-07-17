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На "Славянском базаре в Витебске" открыли День молодежи

17.07.2021 16:07 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске сегодня торжественно открыли День молодежи на "Славянском базаре", передает корреспондент БЕЛТА.

Начался день с арт-парада "Беларусь единая!", его участники прошлись по части улицы Ленина. Затем на сцене на площади Победы дали старт молодежному форуму. Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев пожелал молодым людям хорошего настроения и интересного дня в Витебске. "За вами будущее, посмотрите друг на друга, и вы увидите нашу страну в своем отражении. Молодежь у нас порядочная, грамотная, культурная, спортивная - это все вы, гордость страны. Мы верим, что будем радоваться, когда вы будете руководить страной, предприятиями. В этом и есть логика жизни: вы приумножите то, что сделали предыдущие поколения", - сказал он.

Министр образования Игорь Карпенко отметил, что Витебская область стала центром притяжения самой креативной, энергичной молодежи.

"Особенно приветствую интересные проекты, которые реализуются не первый год. Те, кто реализовывал различные инициативы, включая наш молодежный поезд, находятся здесь. Убежден, что вы приехали сюда со своими идеями, которые в будущем будут воплощены. Только преемственность поколений будет способствовать поступательному развитию Беларуси", - подчеркнул глава ведомства.

На площади Победы в Витебске работают молодежные тематические пространства. Например, на площадке "Беларусь историческая" можно будет включиться в реконструкцию типографии газеты "Заря", поучаствовать вместе с ее подпольной редакцией в обсуждении новостей с "Большой земли" и верстке этого издания на старинной печатной машинке. На площадке настольных игр и развивающих квизов "Познай Беларусь" получится стать участником интеллектуального дрифт-трекинга с возможностью покататься на дрифт-трайке за правильные ответы об истории родной страны. Также желающие смогут присоединиться к белорусским народным играм и забавам, посмотреть на выставку автомобилей, военной техники, поучаствовать в спортивных состязаниях. Завершится День молодежи церемонией награждения победителей различных проектов, афтерпати и фейерверком.

Организует День молодежи на "Славянском базаре" БРСМ при поддержке Министерства образования, Витебского облисполкома и дирекции Международного фестиваля искусств.-0-

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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Организует День молодежи на "Славянском базаре" БРСМ при поддержке Министерства образования, Витебского облисполкома и дирекции Международного фестиваля...
 
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