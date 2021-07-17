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17 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске во время "Славянского базара" прошли открытые областные соревнования по гиревому спорту Кубок губернатора, передает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях приняли участие команда студентов Витебского государственного медуниверситета (ВГМУ), сборная Беларуси и команда Витебской области. Победу ожидаемо одержала сборная страны: ее участники за пять минут подняли 32-килограммовую гирю 195 раз. Второе место за представителями области, третье занял коллектив ВГМУ. Лучшим в личном зачете стал Александр Марчук из Новополоцка.

Кроме того, в честь 30-летия "Славянского базара" мастер спорта Беларуси международного класса по гиревому спорту, многократный чемпион мира и рекордсмен Гиннесса Евгений Назаревич поднял 30 раз 50-килограммовую гирю. "Я рад быть здесь. Фестиваль сплачивает и объединяет разные народы", - сказал он и поблагодарил всех за поддержку.

Победителей и призеров наградил председатель облисполкома Николай Шерстнев, который и сам занимается гиревым спортом. Он признался, что в этот раз не участвовал, чтобы дать дорогу молодым. "Мы воспитали достойнейшую смену, эти показатели, которые были сегодня на соревнованиях, это уровень международных состязаний. Сила есть у ребят, немного подшлифовать технику - и можно выигрывать на турнирах мирового уровня", - заверил губернатор.

На "Славянском базаре" сегодня проходит День молодежи. На площади Победы работают различные тематические площадки, в том числе спортивная. На ней проходят мастер-классы по воркауту и базовым трюкам с гигантским мячом порядка 2 м в диаметре. Подготовили для гостей настольные и напольные игры "Мегатвистер", "Руки-ноги", "Лазертаг" и другие активности.-0-