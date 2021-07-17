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ФОТОФАКТ: На "Славянском базаре" прошел первый день детского конкурса

17.07.2021 21:19 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.  Первый день XIX Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2021" прошел сегодня в фестивальном Витебске. Юный белорус Константин Мазуркевич выступил под номером 5.-0-

Фото Александра Хитрова

ФОТОФАКТ: На "Славянском базаре" прошел первый день детского конкурса
ФОТОФАКТ: На "Славянском базаре" прошел первый день детского конкурса
ФОТОФАКТ: На "Славянском базаре" прошел первый день детского конкурса
ФОТОФАКТ: На "Славянском базаре" прошел первый день детского конкурса
ФОТОФАКТ: На "Славянском базаре" прошел первый день детского конкурса
ФОТОФАКТ: На "Славянском базаре" прошел первый день детского конкурса
ФОТОФАКТ: На "Славянском базаре" прошел первый день детского конкурса
ФОТОФАКТ: На "Славянском базаре" прошел первый день детского конкурса
ФОТОФАКТ: На "Славянском базаре" прошел первый день детского конкурса
ФОТОФАКТ: На "Славянском базаре" прошел первый день детского конкурса
ФОТОФАКТ: На "Славянском базаре" прошел первый день детского конкурса
ФОТОФАКТ: На "Славянском базаре" прошел первый день детского конкурса
ФОТОФАКТ: На "Славянском базаре" прошел первый день детского конкурса
ФОТОФАКТ: На "Славянском базаре" прошел первый день детского конкурса
ФОТОФАКТ: На "Славянском базаре" прошел первый день детского конкурса
ФОТОФАКТ: На "Славянском базаре" прошел первый день детского конкурса
ФОТОФАКТ: На "Славянском базаре" прошел первый день детского конкурса
ФОТОФАКТ: На "Славянском базаре" прошел первый день детского конкурса
ФОТОФАКТ: На "Славянском базаре" прошел первый день детского конкурса
ФОТОФАКТ: На "Славянском базаре" прошел первый день детского конкурса
ФОТОФАКТ: На "Славянском базаре" прошел первый день детского конкурса
ФОТОФАКТ: На "Славянском базаре" прошел первый день детского конкурса
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Юный белорус Константин Мазуркевич выступил под номером 5.
 
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