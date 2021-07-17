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ФОТОФАКТ: На "Славянском базаре" прошел первый день детского конкурса
17.07.2021 21:19 — Новости Культуры | БелТА
Источник материала: БелТА
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый день XIX Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2021" прошел сегодня в фестивальном Витебске. Юный белорус Константин Мазуркевич выступил под номером 5.-0-
Фото Александра Хитрова
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Юный белорус Константин Мазуркевич выступил под номером 5.
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