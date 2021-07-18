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Такого сильного детского конкурса, как на "Славянском базаре", не знаю в Европе - мнение

18.07.2021 12:55 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Такого сильного конкурса, как международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2021", не знаю в Европе. Таким мнением во время пресс-конференции поделился член жюри состязания Виталий Осошник, передает корреспондент БЕЛТА.

Композитор, заслуженный работник культуры России Виталий Осошник подчеркнул, что конкурс становится своеобразным культурным кодом для всей детской эстрады в России и Европе. "Такого сильного детского конкурса я не знаю в Европе. Даже те телевизионные проекты, которые находятся у всех на слуху, они являются все-таки ТВ-шоу. А конкурса вокального, который есть на "Славянском базаре", там нет. Приятно видеть невероятно сильных детей с хорошими вокальными традициями. Надеемся, сегодня они покажут максимум своего мастерства", - считает Виталий Осошник.

Он напомнил, что в республиках бывшего СССР было хорошая образовательная система. Детские школы искусств, музшколы, творческие коллективы были на достойном уровне.

"На сегодня в Беларуси, России, Украине, Узбекистане еще есть та детская школа, которая поддерживается государством, и дети из этих стран имеют возможность общаться и учиться у серьезных профессионалов. Беларусь, наверное, сегодня последний оплот бесплатного образования в мире. Ваши педагоги - невероятная ценность, которую потом будет трудно найти. Благодаря таким мастерам белорусские участники побеждают на многих конкурсах, на детском "Евровидении", показывают качественный материал и достойно представляют страну", - заключил Виталий Осошник.

В нынешнем году на детский конкурс приехали представители 16 стран. Во втором туре участники исполнят песню на выбор. Белорус Константин Мазуркевич выступит под номером 10.

XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 15 по 18 июля. Дополнительные мероприятия пройдут 19 июля. Сегодня состоится закрытие фестиваля, а также станут известны победители музыкальных конкурсов.-0-

Жюри о детском конкурсе на "Славянском базаре": участники очень сильные и искренние

 
Теги: Витебск
 
 
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Композитор, заслуженный работник культуры России Виталий Осошник подчеркнул, что конкурс становится своеобразным культурным кодом для всей детской эстрады в...
 
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Жюри о детском конкурсе на "Славянском базаре": участники очень сильные и искренние
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