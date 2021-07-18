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ФОТОФАКТ: В Витебске началась церемония закрытия юбилейного фестиваля "Славянский базар"
18.07.2021 23:01 — Новости Культуры | БелТА
Источник материала: БелТА
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске началась церемония закрытия юбилейного фестиваля "Славянский базар". Уже совсем скоро разрешится главная интрига конкурсов "Славянского базара": кто станет обладателем гран-при.-0-
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В Витебске началась церемония закрытия юбилейного фестиваля "Славянский базар". Уже совсем скоро разрешится главная интрига конкурсов "Славянского базара": кто...
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