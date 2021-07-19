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Завершающим аккордом "Славянского базара" станут концерты Николая Носкова и звезд шансона

19.07.2021 07:29 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. После торжественного закрытия юбилейного фестиваля "Славянский базар в Витебске" на главных сценах города пройдут завершающие концерты - сольник Николая Носкова и выступление звезд шансона, сообщает БЕЛТА.

В концертном зале "Витебск" российский певец, заслуженный артист России Николай Носков представит свою сольную программу "Живой". Зрители смогут насладиться проникновенным голосом автора и исполнителя собственных песен. Сольник артиста начнется в 19.00. Накануне Николай Носков исполнил две свои известные композиции "На меньшее я не согласен" и "Это здорово" в Летнем амфитеатре на концерте закрытия фестиваля "Славянский базар". Публика очень тепло его приняла, а последнюю песню зрители стоя подпевали артисту.

Завершающим фестиваль выступлением станет гала-концерт "Шансон ТВ - все звезды" в Летнем амфитеатре. В одной программе соберутся популярные исполнители эстрадных песен и шансонье. В числе звезд со стажем можно будет послушать Вячеслава Малежика, Сосо Павлиашвили, Виктора Рыбина с Натальей Сенчуковой. Также на витебской сцене появятся Жека, Рада Рай, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Афина. Группы "Дискомафия", Vavi, "Воровайки" представят свое творчество белорусской публике. Поклонники Виктора Дорина, Татьяны Тишинской, Ислама Итляшева благодаря "Славянскому базару" смогут увидеть своих кумиров не с экрана телевизора, а воочию. Любителей музыки "Шансон ТВ" приглашают к 22.00 на главную фестивальную площадку.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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В концертном зале "Витебск" российский певец, заслуженный артист России Николай Носков представит свою сольную программу "Живой". Зрители смогут насладиться...
 
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