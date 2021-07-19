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"Славянский базар" завершился, но в афише еще два выступления - Николая Носкова и звезд шансона

19.07.2021 10:37 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

В Витебске разрешились главные интриги "Славянского базара". Гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни  уезжает в Казахстан. Наш Даниил Мышковец вместе с Ренатой Штифель разделили вторую премию. Названы и победители детского вокального состязания. Здесь Гран–при у представителя Черногории. Белорус Костя Мазуркевич стал лауреатом первой премии! 

О ярких аккордах торжественного закрытия - Марина Романовская.

В Летнем амфитеатре аншлаг. На сцене звучат славянские хиты в исполнении участников конкурса исполнителей эстрадной песни. Второй день вокального состязания совпадает с гала–концертом закрытия. Поют конкурсанты в сопровождении Президентского оркестра. И этот выход на сцену решающий.

В Витебске разрешились главные интриги "Славянского базара"

Димаш Кудайберген, член жюри ХХХ Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-20212":


Славянский базар" - это тот фестиваль, где стираются всякие границы. Здесь царит только любовь, искусство.


Наш Даниил Мышковец для второго выступления выбрал композицию из песенной классики. 

Между конкурсными номерами - выступление известных артистов: Игорь Корнелюк, Ирина Дорофеева, группа "Корни". "Славянский базар" на протяжении фестивальной недели удивлял зрителей. Ярким аккордом стал и гала-концерт. На сцене Летнего амфитеатра - россыпь звезд.


Сергей Пенкин, певец, композитор:


В Витебске такой праздник. Всплеск эмоций и зрители, я таких зрителей мало где вижу. Я окунулся в этот праздник и с какой-то грустью еду в Москву.В Витебске разрешились главные интриги "Славянского базара"

Жюри отметило высокий уровень конкурсантов


Все вокалисты неоднократно участвовали в конкурсах - в борьбе за Гран-при нужно быть готовым к любым сложностям. Слово за жюри. После выступления конкурсантов - совещание за закрытой дверью. Волнительный момент для исполнителей и группы поддержки. Справиться с волнением помогали ведущие и зрители.

Гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни у представительницы Казахстана - Рухии


За два конкурсных дня вокалистка набрала 138 баллов. Первое место - у Сербии. Второе - разделили исполнители из Беларуси и Украины. Третье - у Азербайджана и Словакии.


Рухия, обладатель Гран-при ХХХ Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021" (Казахстан):


99 % - труд, 1 % - талант. Без труда никто ничего не добьется. И самое главное - вера в себя


Волновались не меньше и участники международного детского конкурса. Как жюри оценило выступление участников по итогам двух дней - секрет, который раскрыли только в день закрытия фестиваля. Главный приз - "Золотую лиру" - домой увезет представитель Черногории. Первая премия у нашего Кости Мазуркевича.


Константин Мазуркевич, лауреат первой премии Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2021" (Беларусь):


Очень сильные эмоции, так как с первого раза получить первое место очень сложно. Искренне рад за того конкурсанта, который получил Гран-при.


Не только награды, но и незабываемые эмоции увезут на родину участники международных конкурсов. Много лет Витебск зажигает звезды, которые ярко горят на небосклоне. В фестивальной столице точно знают - у этих молодых артистов все еще только начинается.

И хоть официально фестиваль завершился, в афише еще два выступления. Вечером в концертном зале "Витебск" для зрителей споет Николай Носков, а в Летнем амфитеатре - звезды шансона. 




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    В Витебске разрешились главные интриги "Славянского базара". Гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни  уезжает в Казахстан. Наш Даниил...
     
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    Завершающим аккордом "Славянского базара" станут концерты Николая Носкова и звезд шансона
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