"Славянский базар" завершился, но в афише еще два выступления - Николая Носкова и звезд шансона

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В Витебске разрешились главные интриги "Славянского базара". Гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни уезжает в Казахстан. Наш Даниил Мышковец вместе с Ренатой Штифель разделили вторую премию. Названы и победители детского вокального состязания. Здесь Гран–при у представителя Черногории. Белорус Костя Мазуркевич стал лауреатом первой премии!

О ярких аккордах торжественного закрытия - Марина Романовская.



В Летнем амфитеатре аншлаг. На сцене звучат славянские хиты в исполнении участников конкурса исполнителей эстрадной песни. Второй день вокального состязания совпадает с гала–концертом закрытия. Поют конкурсанты в сопровождении Президентского оркестра. И этот выход на сцену решающий.









Димаш Кудайберген, член жюри ХХХ Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-20212":





Славянский базар" - это тот фестиваль, где стираются всякие границы. Здесь царит только любовь, искусство.





Наш Даниил Мышковец для второго выступления выбрал композицию из песенной классики.

Между конкурсными номерами - выступление известных артистов: Игорь Корнелюк, Ирина Дорофеева, группа "Корни". "Славянский базар" на протяжении фестивальной недели удивлял зрителей. Ярким аккордом стал и гала-концерт. На сцене Летнего амфитеатра - россыпь звезд.







Сергей Пенкин, певец, композитор:





В Витебске такой праздник. Всплеск эмоций и зрители, я таких зрителей мало где вижу. Я окунулся в этот праздник и с какой-то грустью еду в Москву.



Жюри отметило высокий уровень конкурсантов







Все вокалисты неоднократно участвовали в конкурсах - в борьбе за Гран-при нужно быть готовым к любым сложностям. Слово за жюри. После выступления конкурсантов - совещание за закрытой дверью. Волнительный момент для исполнителей и группы поддержки. Справиться с волнением помогали ведущие и зрители.

Гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни у представительницы Казахстана - Рухии





За два конкурсных дня вокалистка набрала 138 баллов. Первое место - у Сербии. Второе - разделили исполнители из Беларуси и Украины. Третье - у Азербайджана и Словакии.





Рухия, обладатель Гран-при ХХХ Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021" (Казахстан):





99 % - труд, 1 % - талант. Без труда никто ничего не добьется. И самое главное - вера в себя





Волновались не меньше и участники международного детского конкурса. Как жюри оценило выступление участников по итогам двух дней - секрет, который раскрыли только в день закрытия фестиваля. Главный приз - "Золотую лиру" - домой увезет представитель Черногории. Первая премия у нашего Кости Мазуркевича.





Константин Мазуркевич, лауреат первой премии Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2021" (Беларусь):





Очень сильные эмоции, так как с первого раза получить первое место очень сложно. Искренне рад за того конкурсанта, который получил Гран-при.





Не только награды, но и незабываемые эмоции увезут на родину участники международных конкурсов. Много лет Витебск зажигает звезды, которые ярко горят на небосклоне. В фестивальной столице точно знают - у этих молодых артистов все еще только начинается.

И хоть официально фестиваль завершился, в афише еще два выступления. Вечером в концертном зале "Витебск" для зрителей споет Николай Носков, а в Летнем амфитеатре - звезды шансона.





