Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "Белорусы на смоленских рубежах летом 1941 года" из серии "История для школьников" вышла в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", сообщили БЕЛТА в издательстве.

Она рассказывает о Смоленском сражении советских войск с войсками гитлеровской Германии в начальный период Великой Отечественной войны. "Это сражение длилось два месяца (63 дня) - с 10 июля по 10 сентября 1941 года. Ширина фронта боевых действий составляла 600-650 км. Начавшись на Днепре и Западной Двине, сражение предшествовало исторической битве за столицу Советского Союза город Москву. Зона военного противоборства в ходе Смоленского сражения включала в себя и обширные территории Беларуси. Составной его частью была оборона Могилева 3-27 июля 1941 года. Это легендарная страница военной истории. План обороны города был разработан штабом 61-го стрелкового корпуса (командир - генерал-майор Федор Бакунин). Непосредственно оборона города была возложена на 172-ю стрелковую дивизию генерал-майора Михаила Романова. Начальником обороны Могилевского района был назначен генерал-майор Федор Бакунин", - рассказали в издательстве.

Вместе с частями Красной Армии в обороне Могилева участвовали 12 тысяч ополченцев, объединенных в составе 14 батальонов. В боях под Могилевом гитлеровцы потеряли 24 самолета, около 200 танков, 400 мотоциклов, 500 автомашин. Были уничтожены 15 тыс. солдат и офицеров противника и взяты в плен около 2 тыс. Эти силы захватчиков, стремившихся к Москве, не дошли до нее, а закончили свой путь на подступах к Могилеву. Оборона города дала выигрыш во времени для мобилизации сил на отпор врагу. Удерживая город, его защитники нарушили систему снабжения гитлеровских войск, отвлекли на себя значительные силы противника и нанесли ему ощутимые потери. На Буйничском поле у Могилева в честь защитников города возведен мемориальный комплекс с музеем и часовней, установлены памятные доски с сотнями фамилий воинов и народных ополченцев, погибших при обороне города. Их имена увековечены в названиях городских улиц.

"Память о защитниках Родины для нас священна. Частью Смоленского сражения 1941 года был также контрудар 21-й армии в середине июля 1941 года в районе городов Рогачев и Жлобин. Застигнув германское командование врасплох, 21-й армии удалось на целый месяц освободить и удерживать в своих руках два этих белорусских города. И это почти на 2 месяца раньше, чем был освобожден город Ельня в Смоленской области (в период с 30 августа по 8 сентября 1941 года), который в литературе иногда называют первым советским городом, освобожденным Красной Армией во время Великой Отечественной войны. Но первая крупная победа Красной Армии в Великой Отечественной войне была под Рогачевом и Жлобином. Враг был надолго остановлен в междуречье Днепра и Березины", - продолжили в "Белорусской энциклопедии".

Уникальным фактом в истории Смоленского сражения является участие в нем батареи механизированных реактивных установок, вошедших в историю под названием "Катюша". "Командиром батареи был назначен опытный капитан Иван Флёров, участник советско-финляндской войны. В батарее было 7 пусковых установок реактивных снарядов М-13 на базе грузовиков ЗИС-6, 44 грузовые машины для перевозки боеприпасов, личного состава, горюче-смазочных материалов. В ночь с 12 на 13 июля 1941 года по тревоге батарея направилась к Орше. 14 июля 1941 года в 15.15 впервые в годы Великой Отечественной войны был произведен залповый удар батареи "Катюш". В тот же день батарея нанесла второй удар по противнику, захватившему плацдарм на реке Оршица", - добавили в издательстве.

Книга также рассказывает о подвигах в ходе Смоленского сражения белорусов и уроженцев Беларуси, представителей других братских народов - генералов и военачальников, воинов-красноармейцев, представителей разных родов войск, особо отличившихся в боях и удостоенных высокого звания Героя Советского Союза.-0-