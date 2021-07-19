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Надгробную плиту Яна Барщевского представят на выставке в НББ 22 июля

19.07.2021 12:17 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Ян Барщевский, любивший Бога, природу и людей" откроется 22 июля в музее книги Национальной библиотеки Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"В экспозиции вместе будут представлены аутентичные свидетельства об известном писателе, одном из основоположников новой белорусской литературы. Кроме того, впервые в Минске можно будет увидеть недавно найденную надгробную плиту писателя, которая стала настоящей сенсацией в отечественном литературоведении и позволила открыть малоизвестные страницы его биографии. Наряду с этим на выставке будут представлены ценнейшие артефакты из фондов Национальной библиотеки - прижизненные издания Яна Барщевского: сборники "Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических повествованиях" (1844-1846), альманах "Незабудка" (1840-1844)", рассказали организаторы.

Несмотря на большой интерес в Беларуси к личности и творчеству писателя, они до сих пор остаются недостаточно изученными из-за отсутствия достоверных источников. "Когда несколько лет назад в Чуднове Житомирской области Украины было найдено надгробие Яна Барщевского, это вызвало настоящий взрыв интереса со стороны исследователей и всех интересующихся нашим прошлым. На надгробии можно прочитать эпитафию: "Ян Барщевский, любивший Бога, природу и людей. Писатель вдохновения и чувства. Жил добродетельно 70 лет. Умер 28 февраля 1851 года", - отметили в НББ.

"В этом году при поддержке Фонда им. Марии Магдалены Радзивилл и Россонского райисполкома 35-килограммовая надгробная плита была доставлена ​​в Беларусь и экспонировалась ​​в музеях родной для писателя Витебщины: в Россонах, Полоцке и Витебске, а теперь ненадолго попала в Минск. Здесь ее можно будет увидеть в музее книги вместе с известными, но редкими изданиями писателя", - добавили организаторы.

Выставка продлится всего одну неделю - с 22 по 29 июля. "После этого ценная плита возвратится на место происхождения, а редкие издания - в фонды Национальной библиотеки. Не упустите уникальную возможность увидеть настоящие раритеты, сохранившие память и славу нашего знаменитого земляка и писателя", - подчеркнули в НББ.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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"На надгробии можно прочитать эпитафию: "Ян Барщевский, любивший Бога, природу и людей. Писатель вдохновения и чувства. Жил добродетельно 70 лет. Умер 28 февраля 1851...
 
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