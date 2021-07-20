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Народной артистке СССР Людмиле Чурсиной сегодня исполняется 80 лет

20.07.2021 07:27 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Минск. /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка СССР и одна из самых красивых актрис советского кино Людмила Чурсина отмечает сегодня 80-летний юбилей.

Людмила Алексеевна Чурсина родилась в Сталинабаде (ныне Душанбе, Таджикистан) 20 июля 1941 года в семье военного. Девочка проявляла завидное рвение в учебе, особенно ее привлекали точные науки - физика и геометрия. После окончания школы с золотой медалью будущая актриса собиралась получить высшее образование в одном из технических вузов. Ей пророчили светлое будущее советского инженера, сама Люда предпочтительным вариантом рассматривала авиамеханику. Но в скрупулезно построенные планы вмешался случай.

За компанию с подругой Людмила в шутку решила подать документы на поступление в театральный институт. Так, в 1959 году Чурсина поступила в Москве сразу в три вуза - ВГИК, ГИТИС и Театральное училище имени Б.В.Щукина. В итоге она выбрала последнее.

После окончания театрального училища в 1963 году Чурсина стала актрисой театра им.Е.Вахтангова, в котором проработала два года. На этой сцене начинающая актриса дебютировала сначала в массовке спектакля "Принцесса Турандот", потом в небольшой роли в постановке "Русский лес". Но вскоре Людмиле уже предлагали и более значимые роли. Среди них - официантка Настя в "Новых знакомых" Евгения Симонова и леди Анна в "Ричарде III" Уильяма Шекспира.

В 1984 году Людмила Чурсина стала актрисой Центрального академического театра Советской армии (ныне - Центральный академический театр Российской армии), в котором работает по настоящее время. На его сцене актриса исполняла роли Настасьи Филипповны в "Идиоте" по роману Федора Достоевского, баронессы Штраль в "Маскараде" Михаила Лермонтова, Марии Федоровны в "Павле I" Дмитрия Мережковского.

С 1961 года актриса начала сниматься в кино. Ее дебютом стала роль Зои в картине "Когда деревья были большими". А самым счастливым кинематографическим годом в творчестве Чурсиной можно считать 1968 год, когда она снялась в роли Виринеи в одноименном фильме, Анфисы в "Угрюм-реке" и Марфы в "Журавушке". Последняя работа принесла ей не только союзную, но и мировую славу: за роль Марфы актриса была удостоена премии Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне в 1969 году, а на Каннском фестивале ее назвали одной из самых модных и элегантных актрис.

Людмила Чурсина много снималась, играла разные роли, но лучшие из них связаны с экранизациями и "костюмными фильмами". Это Дарья в картине "Донская повесть", Олеся в одноименном фильме, Зося Ляховская в картине "Приваловские миллионы", Екатерина Первая в фильме "Демидовы". Именно в них проявилась особая строгая красота актрисы.

В последние годы Людмила Чурсина снимается редко. Среди последних работ роли в сериалах "Маргоша", "Интерны", "Закрытая школа", "Два отца и два сына", "Чисто московские убийства", съемки в фильмах "Дом на Английской набережной", "Орлова и Александров", "Чистое искусство", "Чужая кровь".

Людмила Чурсина входит в состав членов Российской академии кинематографических искусств и Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Она является народная артисткой СССР, лауреатом орденов Дружбы народов, "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, Почета. В 2012 году Людмила Чурсина была награждена российской национальной актерской премией им. Андрея Миронова "Фигаро" в номинации "За служение театральному Отечеству".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Людмила Чурсина входит в состав членов Российской академии кинематографических искусств и Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Она...
 
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