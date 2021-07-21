Народной артистке РСФСР Людмиле Зайцевой исполняется 75 лет

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке РСФСР, талантливой киноактрисе Людмиле Зайцевой исполняется 75 лет.

Родилась Людмила Зайцева 21 июля 1946 года на хуторе Восточном Усть-Лабинского района Краснодарского края. С детства мечтала об актерской профессии. Переехала в Москву для того, чтобы поступить в школу-студию при МХАТ. После трех безуспешных попыток, в промежутке между которыми Зайцева работала лаборанткой, штукатуром, уборщицей, а также в 1965-1966 годах числилась во вспомогательном составе Рязанского театра юного зрителя, поступила в Щукинское училище, которое окончила в 1970 году.

Первой ролью Людмилы Зайцевой было эпизодическое появление в фильме Андрея Кончаловского "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж". Первую главную роль Зайцева сыграла в фильме "Здравствуй и прощай" в 1972 году. В том же году в фильме "А зори здесь тихие" сыграла второстепенную, но очень яркую, запоминающуюся роль - помощника командира взвода сержанта Кирьянову. За роль в фильме "Праздники детства", снятый по рассказам Василия Шукшина, актриса была удостоена Государственной премии СССР. Среди других известных ролей - роль Пелагеи в картине "Кадкина всякий знает", главные роли в фильмах "Дождь в чужом городе", "Затерянные в песках", роль матери главной героини в "Маленькой Вере".

В послеперестроечные годы Людмила Зайцева почти не снималась в кино, и только в последние несколько лет она вернулась на киноэкраны. В 1997 году она с успехом сыграла роль Евдокии Лопухиной в драме Виталия Мельникова "Царевич Алексей", а затем Екатерину Иоанновну в сериале Светланы Дружининой "Тайны дворцовых переворотов".

В 1980 году она получила звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1989 - народной артистки РСФСР.

В 2013 году стала сопредседателем оргкомитета по подготовке и проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию расстрела Съезда народных депутатов России и Верховного Совета.

Была замужем за сценаристом и кинорежиссером Геннадием Ворониным, с которым прожила более 30 лет. В 2011 году овдовела. В браке родилась дочь Василиса.

Армен Джигарханян как-то сказал про актрису Людмилу Зайцеву в начале ее карьеры в кино: "Ты настолько народна, что тебя не будут узнавать на улице". А режиссер фильма "Долги наши" Борис Яшин сказал об актрисе: "Есть в ней притягивающее народное начало, которое невозможно сыграть, с ним надо родиться. Она никогда не сможет сфальшивить, правдива всегда".

Образы, созданные Зайцевой на экране, запомнились, стали классикой кино и любимыми у зрителей. Ей удалось сыграть роли прекрасных русских женщин, каждая из которых удивительна и неповторима.-0-