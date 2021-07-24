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ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз

24.07.2021 20:13 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.  Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" в 12-ый раз проходит на территории музейного комплекса "Дудутки".

Традиционно события посвящены военной и светской культуре, традициям и обычаям наших предков. Главным событием старейшего фестиваля военно-исторической реконструкции в Беларуси стало воссоздание масштабной битвы средневековой Европы, состоявшейся 15 июля 1410 года между войсками Тевтонского Ордена и союзников: Великого Княжества Литовского и Королевства Польского.-0-

Фото Рамиля Насибулина

ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз

 
Теги: Минск
 
 
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Традиционно события посвящены военной и светской культуре, традициям и обычаям наших предков.
 
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