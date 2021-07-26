Юбилейная выставка И. Рогатеня: от эскизов до практического воплощения

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50 лет работы за кадром. Персональная выставка к 75-летнему юбилею художника-постановщика и декоратора Национальной киностудии "Беларусьфильм" Ивана Рогатеня откроется в августе в Музее истории белорусского кино. Посетители смогут проследить этапы создания картины - от замысла до практического воплощения. В экспозиции представят черновые эскизы и чертежи художника, кадры и фрагменты из фильмов с уже готовыми объектами, а также авторские рисунки и графика.



За годы работы художник трудился с ведущими режиссерами белорусского и российского кино. За работу над сериалом "Вольф Мессинг" Иван Рогатень был номинирован на ТЭФИ.



