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Юбилейная выставка И. Рогатеня: от эскизов до практического воплощения
26.07.2021 08:33 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT
50 лет работы за кадром. Персональная выставка к 75-летнему юбилею художника-постановщика и декоратора Национальной киностудии "Беларусьфильм" Ивана Рогатеня откроется в августе в Музее истории белорусского кино. Посетители смогут проследить этапы создания картины - от замысла до практического воплощения. В экспозиции представят черновые эскизы и чертежи художника, кадры и фрагменты из фильмов с уже готовыми объектами, а также авторские рисунки и графика.
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50 лет работы за кадром. Персональная выставка к 75-летнему юбилею художника-постановщика и декоратора Национальной киностудии "Беларусьфильм" Ивана Рогатеня...
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