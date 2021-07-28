Растительный мир в керамике Валерия и Максима Колтыгиных представят на выставке в Минске

Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект "Чатыры чвэрці. Расліны" откроется 29 июля во Дворце искусства, сообщили БЕЛТА в Белорусском союзе художников.

В проекте будут представлены произведения двух известных белорусских художников-керамистов Валерия Колтыгина и его сына Максима Колтыгина. "Эта выставка станет первой в проекте. Следующие будут посвящены животному миру, образу человека в керамике и в конце концов обществу как высочайшему проявлению человеческих отношений между собой и вселенной", - отметили организаторы.

Наверное, мало кто из художников в своем творчестве не сталкивался с необходимостью так или иначе изображать образ, форму растений, плодов, цветов, высказаться через них о чем-то интересном, красивом, своеобразном. "Вот и мы, отец и сын Колтыгины, не исключение, зачастую обращаемся в своей керамической деятельности к проявлениям растительного, животного мира. Если говорить о растении в формате изобразительного искусства, то здесь открывается фантасмагорическая вселенная фантастических преобразований в образных решениях и высказываниях художников: другие измерения, восприятия, ассоциативные осознания действительности", - поделился Валерий Колтыгин.

В декоративно-прикладном искусстве растение всегда деформируется, трансформируется, приобретает ассоциативные, непривычные для человека образные очертания, формы, цвет, приобретает иное звучание и содержание. Здесь возникает через душевную, психологическую, эмоциональную, композиционную, внутреннюю напряженную работу художника иное звучание образа в отличие от просто реалистичного, пусть и гармоничного, красивого природного образа. Здесь совсем другая реальность.

"Мы с Максимом не похожи друг на друга в мышлении через керамику, мы и в жизни другие. Те цели и задачи, которые возникают в процессах работы в материалах керамики, - они у нас разные, даже кардинально разные в подходах к пластическим и цветовым возможностям керамики. В идеале художник должен по возможности как можно чаще что-то пересматривать в себе - творце: и в тематических направлениях, и в подходе к пластическим, цветным, технологическим, композиционным и образным решениям. А в творчестве все это тесно связано между собой. Растительный мир дает художнику почти неограниченные возможности для эксклюзивности в керамике, для образно-пластических изысканий”, - подчеркнул Валерий Колтыгин.-0-