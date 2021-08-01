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В столичной галерее "Университет культуры" открылась выставка художника Елены Краснощековой
01.08.2021 14:39 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT
В ее картинах нет тусклого и черного. Елена Краснощекова - живописец, который свое оптимистичное мировоззрение выражает через яркие краски и жизнерадостные тона. В столичной галерее "Университет культуры" открылась выставка художника. Тридцать картин, написанных маслом в разные периоды жизни автора, объединены тематическим названием "От родного порога". Мастер, которая живет и работает в Москве, пишет свою малую родину Беларусь. Елена Краснощекова родилась в Слуцке, художественное образование получила в Кобрине, с пленэрами и выставками объездила практически весь мир.
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В ее картинах нет тусклого и черного. Елена Краснощекова - живописец, который свое оптимистичное мировоззрение выражает через яркие краски и жизнерадостные тона. В...
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