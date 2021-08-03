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Начался прием работ на международный конкурс "Анимаевка-2021"

03.08.2021 21:57 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Начался прием работ на ХХIV Международный фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка". Об этом БЕЛТА сообщили в государственном предприятии "Киновидеопрокат".

"Открыт прием заявок на участие в конкурсах анимационных фильмов, детского анимационного творчества, детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества", - рассказали в администрации предприятия. Фестиваль анимационных фильмов в этом году пройдет в 25-27 октября в Могилеве.

В прошлом году на конкурсах анимационных фильмов и детского анимационного творчества были заявлены 283 фильма из 45 стран, на конкурс детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества - 350 работ из Беларуси, России и Казахстана.

Идея проведения международного фестиваля анимационных фильмов "Анимаевка" принадлежит режиссеру-аниматору киностудии "Беларусьфильм" Игорю Волчеку. Первый фестиваль прошел в мае 1998 года в Минске. В сентябре этого же года по инициативе генерального директора коммунального унитарного предприятия "Могилевоблкиновидеопрокат" Андрея Бычкова фестиваль прошел в Могилеве, с тех пор здесь ежегодно принимают гостей и участников фестиваля анимационных фильмов.

Организаторами выступают Министерство культуры и Могилевский областной исполнительный комитет.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В прошлом году на конкурсах анимационных фильмов и детского анимационного творчества были заявлены 283 фильма из 45 стран, на конкурс детского изобразительного и...
 
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