Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивная выставка "Исторический багаж" разместилась в зале ожидания Конкорс на 3-м этаже вокзала станции Минск-Пассажирский, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Экспозиция посвящена истории города-героя Минска, в том числе подвигу жителей столицы в годы Великой Отечественной войны, выдающимся личностям, памятникам архитектуры, мемориальным комплексам, музеям и т.д. Проект реализуется в честь Года народного единства.

Стенды устроены в виде приоткрытого багажа, внутри которого размещена историческая информация. Центральное место экспозиции занимает интерактивный дисплей с картой местности. Здесь же можно услышать видеорассказ и увидеть слайд-шоу с элементами инфографики, которое состоит из фотографий, в том числе архивных. Можно выбрать по желанию интересующие разделы и объекты и получить о них историческую справку.

Место размещения экспозиции выбрано неслучайно. Железные дороги, строительство которых началось в XIX веке, связывают регионы и страны, дают импульс их экономическому и культурному развитию.

"Исторический багаж" - историко-просветительский проект, который доступно и интересно расскажет путешественникам об истории городов и регионов, которые они посещают, акцентируя внимание на отдельных фактах и сюжетах. Важная задача - воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине.

Проект реализуется Российским историческим обществом совместно с ОАО "РЖД", Институтом истории Российской академии наук и Институтом истории Национальной академии наук Беларуси при поддержке Белорусской железной дороги.

В пресс-центре напомнили, что с июля 2021 года выставка "Исторический багаж" уже демонстрируется на вокзале станции Брест-Центральный. Она посвящена истории Бреста и Брестской крепости.

Планируется, что выставки на вокзалах в Бресте и Минске будут работать в течение всего нынешнего года.-0-