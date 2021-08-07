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ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе

07.08.2021 18:07 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 августа, Мстиславль /Корр. БЕЛТА/. Рыцарский фестиваль проходит в Мстиславле на Замковой горе 7-8 августа. Фестиваль проводится в Мстиславле с 2007 года. За это время он полюбился не только жителям региона - зрители и участники собираются со всей республики, приезжают гости из России. В прошлом году фестиваль был отменен из-за эпидемиологической ситуации. В этом году для зрителей организованы показательные выступления клубов исторической реконструкции, трюковые шоу, конкурсы средневековых блюд и исторических костюмов. Предусмотрена большая развлекательная программа для самых маленьких гостей.-0-

Фото Олега Фойницкого

ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе

 
 
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За это время он полюбился не только жителям региона - зрители и участники собираются со всей республики, приезжают гости из России.
 
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