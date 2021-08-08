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Личные вещи и фотографии Якуба Коласа представят на выставке в Минске 13 августа

08.08.2021 13:45 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция, посвященная Якубу Коласу, откроется 13 августа в Государственном литературно-мемориальном музее в День памяти народного поэта, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Народный поэт Беларуси, известный мастер художественного слова ушел из жизни 65 лет назад. Талант его исключительный и феноменальный. Преданность своему народу и Родине выражалась в конкретных делах. Якуб Колас был для белорусов всем: народным поэтом и гением мирового уровня, гордостью нации и высшим авторитетом", - рассказали организаторы.

На выставке можно будет познакомиться с творчеством и жизнью поэта, увидеть личные фотографии и вещи из гардероба писателя.

"Классик отечественной и мировой литературы, автор поэтических шедевров, педагог, литературный критик, публицист, переводчик, ученый, государственный деятель, человек большой и щедрой души - таким был Якуб Колас в восприятии современников. Он остается таким в сознании белорусского общества, многих поклонников его таланта", - добавили в музее.

Начнется День памяти поэта с торжественной минуты молчания в 13.20 - именно в это время сердце Якуба Коласа перестало биться. Кроме того, пройдет экскурсия по литературно-мемориальному музею. После, в 14.00, на Военном кладбище Минска состоится мемориальный митинг и возложение цветов к могиле поэта.-0-

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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На выставке можно будет познакомиться с творчеством и жизнью поэта, увидеть личные фотографии и вещи из гардероба писателя.
 
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