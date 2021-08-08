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Умерла белорусская писательница Елена Василевич

08.08.2021 16:23 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известная белорусская писательница Елена Василевич умерла в возрасте 98 лет. О случившемся написал в своем Facebook писатель Леонид Голубович, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня утром на 99 году жизни отошла в лучший мир наша прекрасная писательница Елена Семеновна Василевич… Вечная память", - сказано в опубликованном в соцсетях посте.

Елена Василевич родилась 22 декабря 1922 года в семье лесного объездчика под Слуцком. Она осталась сиротой в семь лет, ее воспитанием занимались родственники. Окончила Литературный факультет Рогачевского учительского института как раз в год начала Великой Отечественной войны. Работала во время ВОВ библиотекарем в госпитале, писарем строевой части, начальником библиотеки. После войны окончила филологический факультет БГУ. Занимала должность литературного консультанта в Курском областном издательстве, была заведующей отделом культуры журнала "Работница и крестьянка", заведующей редакцией литературы для юношества издательства "Мастацкая літаратура" и заведующей редакцией литературы для юношества издательства "Юнацтва".

Она автор таких книг рассказов, как "Близкие знакомые", "Завтра в школу", "Друзья", "Подслушала сердце", "Калиновая рукавичка", "Я с вами" и др. Является лауреатом Государственной премии БССР (1976 год) за тетралогию "Подожди, задержись…", удостоена звания "Заслуженный работник культуры Беларуси".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Сегодня утром на 99 году жизни отошла в лучший мир наша прекрасная писательница Елена Семеновна Василевич… Вечная память", - сказано в опубликованном в соцсетях...
 
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