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В Корме проходит фестиваль народных традиций "Льняная карусель"

10.08.2021 14:39 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Активно в стране идет теребление льна. В Корме эта культура - гордость района - под нее отведена почти половина посевных площадей. Не удивительно, что здесь проходит фестиваль народных традиций "Льняная карусель". В этом году он уже пятый по счету. В день форума по улицам поселка прошел "Льняной парад". А главным событием  стал "Льняной показ мод". Увидеть можно было и готовые изделия, и процесс их создания - рядом раскинулся город мастеров с интерактивными площадками и мастер-классами. В программе также  выступления коллективов, спортивные игры и дегустации блюд национальной кухни.

В планах организаторов - следующую "Льняную карусель" сделать международной.

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Активно в стране идет теребление льна. В Корме эта культура - гордость района - под нее отведена почти половина посевных площадей. Не удивительно, что здесь...
 
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