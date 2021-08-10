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Яркий представитель российской музыкальной неоклассики выступит в Минске

10.08.2021 16:11 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Музыкальная карьера Кирилла Рихтера развивавлась необычно. Учиться игре на фортепиано он начал довольно поздно, параллельно изучая квантовую физику в МИФИ и получая степень бакалавра в Британской высшей школе дизайна по специальности Fashion Design. Однако в 2010 году, после прослушивания в консерватории Кирилл решил, что хочет заниматься только музыкой.

Композиторское портфолио Кирилла Рихтера началось с вальсов для фортепиано, собранных в цикл под названием "На пути к возлюбленному городу". Сам автор считает, что его произведения отличаются глубокой искренностью. "Моя музыка – саундтрек к моей собственной жизни, к моментам, которые случались со мной, – говорит Кирилл. – Истории, которые я рассказываю, каким-то образом находят отклик и в других жизнях. Именно тогда рождается чувство, будто мы все говорим на одном языке".

Сегодня среди произведений композитора и исполнителя Кирилла Рихтера камерные и симфонические сочинения для фортепиано, музыка для артхаусных драм, фантастических блокбастеров и даже саундтрек Чемпионата мира FIFA по футболу 2018, который стал для сотен миллионов зрителей музыкальным синонимом этого грандиозного спортивного события.

Яркий представитель российской музыкальной неоклассики выступит в Минске

19 ноября на сцене Дворца республики Кирилл Рихтер в сопровождении Richter Trio и симфонического оркестра представят вниманию минских любителей музыки произведения, написанные специально для балетов в постановке Сергея Полунина – "Распутин", "Божественная комедия" и других. В дополнении к основной программе вечера Кирилл Рихтер исполнит главные сочинения и композиции из альбома CHRONOS, совместно с Richter Trio – бессменные участники трио Август Крепак (виолончель) и Алена Зиновьева (скрипка).

Информационный партнер концерта – Белорусское телеграфное агентство БелТА

Яркий представитель российской музыкальной неоклассики выступит в Минске

 
 
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19 ноября на сцене Дворца республики Кирилл Рихтер в сопровождении Richter Trio и симфонического оркестра представят вниманию минских любителей музыки произведения,...
 
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