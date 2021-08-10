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Молодежный театр эстрады ищет новые имена

10.08.2021 20:57 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный театр эстрады объявил о кастинге актеров, исполнителей, композиторов, авторов литературных произведений и артистов разговорного жанра. Прием заявок продлится до 20 сентября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в концертном отделе театра.

"Театр эстрады стал не только платформой для создания и реализации различных культурных проектов и зрелищных программ, он также является стартовой площадкой для большого числа звезд белорусской эстрады. Поэтому важной миссией для нас стал поиск и развитие новых талантов", - рассказали в концертном отделе.

Просмотр электронных заявок и отбор участников для прослушивания с участием экспертного совета будут проходить с 20 по 29 сентября. Финальные прослушивания состоятся 1 и 2 октября. Отправить свою заявку можно на электронную почту: kasting.estrada.by@gmail.com.

"Этот кастинг имеет для нас важное значение, поскольку мы не просто открываем свои двери для новых артистов, мы заинтересованы в поиске новых имен белорусской эстрады. Для нас этот процесс такой же волнительный, как и для наших конкурсантов", - добавили в театре.

Сейчас театр активно готовится к своему 25-му, юбилейному сезону. Уже 24 сентября ожидается масштабный гала-концерт "Открытие сезона". Зрителей ждут встречи с любимыми исполнителями, яркое шоу и много сюрпризов. По традиции артисты порадуют своих поклонников лучшими хитами и зрелищной программой.-0-

Молодежный театр эстрады ищет новые имена

Молодежный театр эстрады ищет новые имена

 
Теги: Минск
 
 
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Просмотр электронных заявок и отбор участников для прослушивания с участием экспертного совета будут проходить с 20 по 29 сентября. Финальные прослушивания...
 
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