Белтелерадиокомпания запустила съемки телекастингов на X-Factor

Источник материала: БT

Первое для страны талант-шоу с мировым именем продолжает не только прислушиваться к тембрам, но и открывать максимально неординарных белорусов, которым небезразлична сцена. Кстати, площадку построили в самом большом для Беларуси съемочном павильоне "Беларусьфильма". И в эти минуты там завершается прослушивание. Съемочная группа АТН побывала в закулисье и увидела первые эмоции артистов. Репортаж Лидии Заблоцкой.





Целых два месяца тысячи участников прослушиваний на X-Factor ждали заветные СМС: "Вы прошли на телекастинги". Но только более трех сотен счастливчиков получили право спеть на этой сцене. Наставники во внимании, зрители не скупятся на эмоции. Это значит сомневаться не стоит: X-Factor состоится.

Немного времени на подготовку и собраться, и четко по регламенту каждый выходит на крупнейшую съемочную площадку Беларуси. Без права перепеть и снять заново. Все, как есть, ловят объективы четырнадцати камер. X-Factor за естественность, искренность и правду. В комментариях наставников в том числе. Здесь будут отстаивать со слезами на глазах и наоборот откровенно давать понять, что данные не для проекта.



Вся великолепная четверка без изменений. Первое знакомство в таком составе прошло накануне, на техническом тракте. Сработались сиюминутно. Оба Сергея - Соседов и Пархоменко (он же обладатель "Черного бумера" и гомельских "корней") - четыре сезона работали вместе на украинском шоу X-Factor, для инстадивы Бузовой и певца Алехно дебют.







Сразу после сцены участникам не дают передышки - в комнату к группе поддержки.





За эмоциональный баланс в этих стенах отвечает ведущий Белтелерадиокомпании Владимир Богдан. Это он помогает расхлебывать житейское в "Белорусском времечке" и предлагает рассмотреть Беларусь еще ближе в авторском проекте на "Беларусь 3".

Вообще, пространство проекта X-Factor - это четыре павильона шоу-квартиры площадью почти две тысячи квадратных метров. Одна из главных комнат - так называемый гостинный бабл. Селфиться, спать, обедать, распеваться или же настраиваться в одиночестве разрешается. К слову, и здесь сплошные прицелы-объективы.



Разговаривает участников перед выходом по звездному коридору к сцене ведущая "Добрай раніцы, Беларусь" Марианна Муренкова. Она же познакомит телезрителей и с настроем участника, и с его группой поддержки.



Ближайшие два месяца никто из участников телекастинга не имеет права раскрывать подробности своего выступления. В тайне останутся и все да и нет от наставников. Есть лишь две возможности наблюдать за ходом проекта: в эфире новостей и в режиме онлайн в "Инстаграме".



Повторный звездный час, только уже на телеэкранах страны, ждет участников 2 октября. Это день премьеры телекастингов на "Беларусь 1" .

Дневники проекта выйдут в эфир еще раньше - 18 сентября.