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Танцуем по старинке. В Стародорожском районном центре культуры танцуют все. От мала до велика. Краковяк, полька, сальса и танго. Молодые педагоги дают мастер-классы по современным и народным танцам, а местные жители более старшего поколения вносят свои коррективы - показывают молодежи элементы стародорожских старинных танцев. Студенты, школьники и пенсионеры от 60 до 80 лет вместе регулярно посещают танцевальные занятия 2-3 раза в неделю, вместе выступают и на местных праздниках.