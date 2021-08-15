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В Стародорожском районном центре культуры танцуют все - от мала до велика

15.08.2021 14:39 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Танцуем по старинке.  В Стародорожском районном центре культуры танцуют все. От мала до велика. Краковяк, полька, сальса и танго. Молодые педагоги дают мастер-классы по современным и народным танцам, а местные жители более старшего поколения вносят свои коррективы - показывают молодежи элементы стародорожских старинных танцев. Студенты, школьники и пенсионеры от 60 до 80 лет вместе регулярно посещают танцевальные занятия  2-3 раза в неделю, вместе выступают и на местных праздниках.

Народные игры и танцы из бабушкиного сундука предлагает театр "Стародорожская лисенка". В репертуаре - театрализованные игровые программы со старинными танцами, хороводами и конкурсами. Самая активная аудитория - дети разных возрастов, которые через интерактивные игры имеют возможность узнать про народные традиции и историю родного Стародорожского края.




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Танцуем по старинке.  В Стародорожском районном центре культуры танцуют все. От мала до велика. Краковяк, полька, сальса и танго. Молодые педагоги дают...
 
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