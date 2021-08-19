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Посетители центра увидят многообразие работ искусных мастериц Гомеля. Работы представят Светлана Баразна, Антонина Болсун, Лариса Короткевич, Татьяна Ананьева, Нина Лелекина, Нина Плеханова, Ольга Ильина и Светлана Афанасенко.





"Всех их объединяет любовь к лоскутной технике. Созданные ими изделия - яркие и неповторимые. Каждое из них наполнено теплотой рук, вдохновением, создает атмосферу умиротворения и уюта", - подчеркнули в областном центре народного творчества.





В учреждении напомнили: техника лоскутного шитья - одна из самых древних и распространенных по всему миру. "Ее трудно приписать какому-то одному народу или местности. Известно, что у славян лоскутное шитье возникло скорее не как вид искусства, а как необходимость. В прошлые века технология изготовления тканей была очень дорогостоящей и трудоемкой, поэтому на протяжении многих столетий наши предки разноцветными заплатками штопали прохудившуюся одежду, а из отслуживших свой срок вещей шили лоскутные одеяла, занавески, коврики, половички", - рассказали в центре.





Традиция предков шить из тканевых остатков с течением времени постепенно превратилась в современную технику лоскутного шитья. Увлеченные мастера сохраняют старинные традиции и придумывают новые технологии.





Организаторы отметили, что "Волшебство цветных лоскутков" будет интересно широкому кругу зрителей. Выставка продлится до 21 сентября. Вход свободный.-0-

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Творчество мастериц лоскутного шитья представят на выставке в Гомеле В Гомельском областном центре народного творчества напомнили: техника лоскутного шитья - одна из самых древних и распространенных по всему миру. Ее трудно...