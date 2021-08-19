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Творчество мастериц лоскутного шитья представят на выставке в Гомеле 

19.08.2021 08:49 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

 19 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка авторских работ мастеров лоскутного шитья "Волшебство цветных лоскутков" открывается 19 августа в Гомельском областном центре народного творчества, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Посетители центра увидят многообразие работ искусных мастериц Гомеля. Работы представят Светлана Баразна, Антонина Болсун, Лариса Короткевич, Татьяна Ананьева, Нина Лелекина, Нина Плеханова, Ольга Ильина и Светлана Афанасенко.

"Всех их объединяет любовь к лоскутной технике. Созданные ими изделия - яркие и неповторимые. Каждое из них наполнено теплотой рук, вдохновением, создает атмосферу умиротворения и уюта", - подчеркнули в областном центре народного творчества.

В учреждении напомнили: техника лоскутного шитья - одна из самых древних и распространенных по всему миру. "Ее трудно приписать какому-то одному народу или местности. Известно, что у славян лоскутное шитье возникло скорее не как вид искусства, а как необходимость. В прошлые века технология изготовления тканей была очень дорогостоящей и трудоемкой, поэтому на протяжении многих столетий наши предки разноцветными заплатками штопали прохудившуюся одежду, а из отслуживших свой срок вещей шили лоскутные одеяла, занавески, коврики, половички", - рассказали в центре.

Традиция предков шить из тканевых остатков с течением времени постепенно превратилась в современную технику лоскутного шитья. Увлеченные мастера сохраняют старинные традиции и придумывают новые технологии.

Организаторы отметили, что "Волшебство цветных лоскутков" будет интересно широкому кругу зрителей. Выставка продлится до 21 сентября. Вход свободный.-0-
 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомельском областном центре народного творчества напомнили: техника лоскутного шитья - одна из самых древних и распространенных по всему миру. Ее трудно...
 
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