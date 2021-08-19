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Белорусские писатели и издатели рассказали о книжных новинках ко Дню письменности

19.08.2021 15:05 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Писатели и издатели рассказали сегодня журналистам о книжных новинках, которые представят на Дне белорусской письменности в Копыле 4-5 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.

"На Дне белорусской письменности мы презентуем книги двух авторов, лауреатов Национальной литературной премии. Это романы Сергея Трахименка "Когда хвост виляет собакой" и "Нобилиад", - рассказала заместитель главного редактора издательства "Четыре четверти" Жанна Клименок. - Будет также представлена книга Виктора Правдина с интригующим названием "Парыж, Эйфелева вежа i…", которая описывает современных людей, живущих в XXI веке. Главный герой занимается бизнесом, и все его перипетии жизни поданы в захватывающей форме".

Издательство выпустило художественный альбом белорусского художника Валентина Губарева, известного своими работами далеко за пределами страны. Вышла в свет книга "Град во имя свое поставил": полоцкий князь Борис Всеславич - основатель города Борисова", которая посвящена 920-летию с начала княжения основателя города. Презентация прошла на торжественных и церковных мероприятиях в Борисове.

Жанна Клименок подчеркнула, что издательство продолжает работать по своим традиционным направлениям. "К примеру, дополняется серия проекта "Малая радзіма". Скоро выйдут в свет книги про агрогородок Зембин Борисовского района и деревню Новосады Дзержинского района. Стоит отметить книгу знаменитого белорусского автора Василия Зуенка "Паўстанак з літарай "Л". Раньше писатель выступал как детский автор, но в этом издании впервые публикуется элегия в прозе", - добавила заместитель главного редактора издательства.
 
Теги: Минск
 
 
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"На Дне белорусской письменности мы презентуем книги двух авторов, лауреатов Национальной литературной премии. Это романы Сергея Трахименка "Когда хвост виляет...
 
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