День белорусской письменности: более 100 писателей примут участие в празднике слова

Источник материала: БT

Более 100 белорусских мастеров слова примут участие в Днях письменности. Они состоятся в первые выходные сентября в Копыле. Об этом стало известно сегодня в ходе пресс-конференции в честь предстоящего праздника. Своими проектами поделились представители Союза писателей Беларуси. Авторы запланировали ряд литературно-исторических викторин, автограф-сессий, презентаций. Так, 4 сентября во Дворце культуры Копыля состоится литературное мероприятие с участием поэтов Витебского, Гродненского, Гомельского, Брестского областных отделений Союза писателей Беларуси.

Специально ко Дню письменности в нынешней столице торжества создадут Аллею писателей, также будет переустановлен памятник уроженцу Копыля - поэту Тишке Гартному. Напомним, праздник родного слова и белорусской души наша страна отметит вот уже 18-й раз.





Читайте также: