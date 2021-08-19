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День белорусской письменности: более 100 писателей примут участие в празднике слова
19.08.2021 16:39 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT
Более 100 белорусских мастеров слова примут участие в Днях письменности. Они состоятся в первые выходные сентября в Копыле. Об этом стало известно сегодня в ходе пресс-конференции в честь предстоящего праздника. Своими проектами поделились представители Союза писателей Беларуси. Авторы запланировали ряд литературно-исторических викторин, автограф-сессий, презентаций. Так, 4 сентября во Дворце культуры Копыля состоится литературное мероприятие с участием поэтов Витебского, Гродненского, Гомельского, Брестского областных отделений Союза писателей Беларуси.
Специально ко Дню письменности в нынешней столице торжества создадут Аллею писателей, также будет переустановлен памятник уроженцу Копыля - поэту Тишке Гартному. Напомним, праздник родного слова и белорусской души наша страна отметит вот уже 18-й раз.
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Более 100 белорусских мастеров слова примут участие в Днях письменности. Они состоятся в первые выходные сентября в Копыле. Об этом стало известно сегодня в ходе...
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