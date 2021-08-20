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В Беларуси объявлен конкурсный отбор сценарных заявок фильмов в игровой форме

20.08.2021 19:45 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры, Национальная киностудия "Беларусьфильм", Белорусский союз кинематографистов с 20 августа по 15 октября проводят конкурсный отбор синопсисов (сценарных заявок) фильмов в игровой форме, сообщили БЕЛТА в Минкультуры.

Конкурс организован, чтобы отобрать синопсисы для создания литературных сценариев и дальнейшего производства высокохудожественных фильмов в игровой форме; выявить и поддержать талантливых авторов; повысить уровень кинематографического мастерства.

Поиск оригинальных концепций для литературных сценариев и дальнейшего производства фильмов проходит по следующим номинациям: "Полнометражный фильм в игровой форме, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков"; "Фильм для детской и юношеской аудитории"; "Короткометражный фильм" (для киноальманаха студенческих работ). Критериями рассмотрения и оценки материалов являются использование новых оригинальных творческих идей и замыслов, соответствие теме номинации; художественная и социальная значимость будущего фильма (воспитательная направленность, провозглашение духовных, моральных, гуманистических ценностей); создание привлекательного имиджа Беларуси и т.д.

Победители получат денежную премию, а также право реализовать поданный синопсис при поддержке Министерства культуры.

Подробную информацию об условиях участия можно найти на сайте Минкультуры в разделе "Конкурсы и мероприятия".-0-
 
Теги: Минск
 
 
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