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ФОТОФАКТ: Фестиваль водных фонариков проходит в Минске

21.08.2021 10:35 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль водных фонариков проходит в парке развлечений "Дримленд" в Минске с 20 по 22 августа. Ожившие скульптуры, огненное шоу и кульминация праздника - сотни фонариков на водной глади.-0-

Фото Рамиля Насибулина
ФОТОФАКТ: Фестиваль водных фонариков проходит в Минске
ФОТОФАКТ: Фестиваль водных фонариков проходит в Минске
ФОТОФАКТ: Фестиваль водных фонариков проходит в Минске
ФОТОФАКТ: Фестиваль водных фонариков проходит в Минске
ФОТОФАКТ: Фестиваль водных фонариков проходит в Минске
ФОТОФАКТ: Фестиваль водных фонариков проходит в Минске
ФОТОФАКТ: Фестиваль водных фонариков проходит в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Ожившие скульптуры, огненное шоу и кульминация праздника - сотни фонариков на водной глади.
 
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