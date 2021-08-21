|
ФОТОФАКТ: Фестиваль водных фонариков проходит в Минске
21.08.2021 10:35 — Новости Культуры | БелТА
Источник материала: БелТА
21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль водных фонариков проходит в парке развлечений "Дримленд" в Минске с 20 по 22 августа. Ожившие скульптуры, огненное шоу и кульминация праздника - сотни фонариков на водной глади.-0-
Фото Рамиля Насибулина
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ожившие скульптуры, огненное шоу и кульминация праздника - сотни фонариков на водной глади.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)