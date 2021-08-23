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В Старых Дорогах прошел VIII областной праздник-конкурс "Матчыны кросны"
23.08.2021 16:37 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT
Праздничное шествие, дефиле в национальных костюмах и мастер-классы от профессиональных ткачих. В Старых Дорогах прошел восьмой конкурс по ткачеству "Матчыны кросны". Фестиваль проводится раз в три года, а начинал свою историю с нулевых. В этот раз он собрал более 70 человек из 16 районов Минской области. Участвовали и дети. Побывала на празднике и наш корреспондент Дарья Рачко (видео).
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Праздничное шествие, дефиле в национальных костюмах и мастер-классы от профессиональных ткачих. В Старых Дорогах прошел восьмой конкурс по ткачеству "Матчыны...
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