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В Старых Дорогах прошел VIII областной праздник-конкурс "Матчыны кросны"

23.08.2021 16:37 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Праздничное шествие, дефиле в национальных костюмах и мастер-классы от профессиональных ткачих. В Старых Дорогах прошел восьмой конкурс по ткачеству "Матчыны кросны". Фестиваль проводится раз в три года, а начинал свою историю с нулевых. В этот раз он собрал более 70 человек из 16 районов Минской области. Участвовали и дети. Побывала на празднике и наш корреспондент Дарья Рачко (видео).


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Праздничное шествие, дефиле в национальных костюмах и мастер-классы от профессиональных ткачих. В Старых Дорогах прошел восьмой конкурс по ткачеству "Матчыны...
 
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  • В Старых Дорогах прошел VIII областной праздник-конкурс "Матчыны кросны" 15:27, БT
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