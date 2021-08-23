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Выставка "Светлана Каткова. Ретроспекция" проходит в Национальном художественном музее
23.08.2021 22:43 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT
К 80-летию лауреата Государственной премии Светланы Катковой автора вспоминают в Национальном художественном музее. В экспозиции - ретроспектива творчества мастера-универсала (а художница одновременно оставила след в живописи, графике и декоративно-прикладном искусстве). Она не воспринимала фотографические изображения, отказывалась от литературных высказываний на холсте в пользу формулы "не что написано, а как". Начиная с 60-х, на протяжении полувека Каткова превращала рядовые натюрморты в игру света и цвета.
Масштабный показ работ Светланы Катковой в Национальном художественном музее
Это один из самых масштабных смотров работ автора. Благодаря коллаборации музейщиков, Белорусского союза художников и семьи Катковой, на суд зрителя - сразу полсотни творений. Хронологический порядок уступил миксу, произведения перепутали умышленно. Логическую цепочку с пробелами диктует история - некоторые работы прописаны в фондах Третьяковской галереи, а среди исчезнувших объектов числится монументальная роспись для фойе кинотеатра "Вильнюс". Не просто оценить визуально, но и узнать о бэкграунде полотен.
Каждый четверг Национальный художественный ждет эстетов на арт-лекции. На этой неделе ликбез по русской художественной школе. На повестке - разбор творчества авангардистов "Бубнового валета".
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К 80-летию лауреата Государственной премии Светланы Катковой автора вспоминают в Национальном художественном музее. В экспозиции - ретроспектива творчества ...
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