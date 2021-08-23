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Выставка "Светлана Каткова. Ретроспекция" проходит в Национальном художественном музее

23.08.2021 22:43 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

К 80-летию лауреата Государственной премии Светланы Катковой  автора вспоминают в Национальном художественном музее. В экспозиции - ретроспектива творчества  мастера-универсала (а художница  одновременно оставила след в живописи, графике  и декоративно-прикладном искусстве). Она не воспринимала фотографические изображения, отказывалась от литературных высказываний на холсте в пользу формулы "не что написано, а как". Начиная с 60-х, на протяжении полувека Каткова превращала рядовые натюрморты в игру света и цвета. 

О женщине в искусстве - Дарья Тарасова. Вдохновившись советской художественной школой, Каткова повлияла на становление белорусской. Баталий с публикой на языке холст-масло показалось недостаточно. Военный сюжет из юности в составе авторской группы перенесла в мемориал "Детям - жертвам войны". За драму в объеме, возведенную в Красном береге, заполучила статус лауреата Государственной премии.

Именно Каткова настояла на решении воспроизвести детские рисунки в витражах. Так автор увековечила память о донорском лагере, унесшем жизни двух тысяч человек.

За полвека в большом искусстве заняла позицию художницы бескомпромиссной. Тут сыграла и семейная закалка  - все-таки отец легендарный Сергей Катков, воспитавший Данцига, Литвинову и Заборова и, прямо скажем, непростое время для  экспериментов (в искусстве правил соцреализм). В противовес приоритетам официальным  интерпретировала повседневную реальность. За цветочные натюрморты получила прозвище художник-садовник. Обладательница домашней оранжереи главные партии на полотнах доверяла цветам. 

Глеб Отчик, председатель Белорусского союза художников:
Вся концепция выставки - это любовь к жизни, философия, любовь к искусству. Очень много собрано картин из жизни, все что ее окружало. Вот эта философия окружающего мира. Она не просто подана натюрмортами, каждый натюрморт - это целая история, целый мир красок и эмоций, погружение в какую-то небольшую историю. 

Масштабный показ работ Светланы Катковой в Национальном художественном музее

Выставка "Светлана Каткова. Ретроспекция" проходит в Национальном художественном музее


Это один из самых масштабных смотров работ автора. Благодаря  коллаборации музейщиков, Белорусского союза художников и семьи Катковой, на суд зрителя - сразу полсотни творений. Хронологический порядок уступил миксу, произведения перепутали умышленно. Логическую цепочку с пробелами диктует история - некоторые работы прописаны в фондах Третьяковской галереи, а среди исчезнувших объектов числится монументальная роспись для фойе кинотеатра "Вильнюс". Не просто оценить визуально, но и узнать о бэкграунде полотен.

Каждый четверг Национальный художественный ждет эстетов на арт-лекции. На этой неделе ликбез по русской художественной школе. На повестке - разбор творчества авангардистов "Бубнового валета".
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Теги: Минск
 
 
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К 80-летию лауреата Государственной премии Светланы Катковой  автора вспоминают в Национальном художественном музее. В экспозиции - ретроспектива творчества ...
 
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