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Вселенная Станислава Лема: книги писателя-футуриста презентуют в НББ 27 августа

24.08.2021 17:01 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книжная экспозиция "Вселенная Станислава Лема", посвященная 100-летию со дня рождения писателя-футуриста, откроется 27 августа в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Экспозиция познакомит с творческим наследием и художественным оформлением книг Станислава Лема, изданных в разных странах. На выставке представят наиболее полную коллекцию книг Лема, собранную кандидатом технических наук Виктором Язневичем, исследователем творчества писателя. Собрание насчитывает более 800 книг, изданных в 43 странах. Произведения писателя переведены более чем на 40 языков, а их тираж превышает 30 млн экземпляров", - рассказали в НББ.

Помимо этого, в экспозиции можно увидеть произведения, изданные при жизни писателя, копии с автографами и знаками собственности, исследования, материалы конференций и мероприятий. По словам организаторов, книги Станислава Лема читают и перечитывают, они по-прежнему актуальны и востребованы.

Станислав Лем - мыслитель, философ, историк культуры, футурист, публицист и поэт. Исследовал кибернетику, искусственный интеллект, технологии, виртуальную реальность и межзвездные путешествия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Экспозиция познакомит с творческим наследием и художественным оформлением книг Станислава Лема, изданных в разных странах. На выставке представят наиболее...
 
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