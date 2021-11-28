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Умер Александр Градский

28.11.2021 09:43 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Об этом в воскресенье сообщила газета "Известия" со ссылкой на свои источники, передает ТАСС.

По информации газеты, артист умер в 2.10.

Ранее, 26 ноября, газета сообщила, что Градского экстренно доставили в московскую больницу с подозрением на инсульт. Композитор жаловался на плохое самочувствие, когда находился у себя дома.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Об этом в воскресенье сообщила газета...
 
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