Народному артисту России Евгению Миронову исполняется 55 лет

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29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России, талантливому актеру театра и кино Евгению Миронову сегодня исполняется 55 лет.

Евгений Витальевич Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове. Его семья жила в военном городке Татищево-5 (сейчас поселок Светлый Саратовской области). Родители будущего актера активно принимали участие в художественной самодеятельности, были артистичными и талантливыми людьми. Евгений с детства мечтал стать актером, занимался в драматическом кружке, окончил музыкальную школу по классу аккордеона. Вместе с сестрой Оксаной ставил домашние кукольные спектакли, о которых сейчас вспоминает с улыбкой. Окончив восемь классов, Евгений решил не продолжать дальнейшее обучение в школе, а поступать в театральный. Для родителей это было неожиданностью, но отговаривать сына они не стали, а постарались всячески его поддержать.

В 1982 году Евгений Миронов поступил в Саратовское театральное училище им. И.А.Слонова, одно из немногих учебных заведений, куда абитуриентов принимали с 14 лет. Начал обучение актерскому мастерству на курсе народной артистки СССР Валентины Ермаковой. По окончании училища Евгения пригласили на работу в Саратовский ТЮЗ, однако он принял решение продолжить обучение в Москве и поступил в Школу-студию МХАТ на курс Олега Табакова.

После выпуска в 1990 году Евгений Миронов стал актером Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. В стенах этого театра Евгений Миронов сыграл множество замечательных ролей, в их числе главная роль в знаменитом спектакле "Страсти по Бумбарашу" в постановке Владимира Машкова.

Кинокарьера Евгения Миронова началась в 1988 году с фильма Александра Кайдановского "Жена керосинщика". После этого актер снялся во второстепенных ролях еще в нескольких картинах: в фильме "Женщины, которым повезло", в армейской драме "Делай - раз!", в военном фильме "Перед рассветом".

Первый успех в большом кино Евгению Миронову принес фильм "Любовь" Валерия Тодоровского, за игру в котором артист удостоился множества престижных наград и был признан лучшим актером 1992 года. Популярность и востребованность актера после этого стремительно возросла. Его наперебой стали приглашать в различные кинопроекты, однако актер выбирал лишь те роли, которые подходили ему по характеру и основному образу. В 1992 году Евгений Миронов воплотил образ молодого лейтенанта в фильме "Анкор, еще анкор!". За работу в фильме Никиты Михалкова "Утомленные солнцем" актер получил приз за лучшую эпизодическую роль на фестивале "Созвездие-95". Затем последовала ключевая роль в фильме "Мусульманин" Владимира Хотиненко, которую актер считает одной из самых главных творческих побед.

К середине 90-х годов Евгений Миронов стал яркой театральной звездой. Исполнял главные роли в известных международных театральных проектах "Гамлет" и "Орестея" немецкого режиссера Петера Штайна, "Борис Годунов" англичанина Деклана Доннеллана, "Последняя ночь последнего царя" и "Карамазовы и АД" Валерия Фокина. В первой половине 2000-х годов актер сотрудничал с МХТ им. А.П.Чехова, играл в спектаклях "Чайка", "№13", "Господа Головлевы".

Коллеги утверждают, что Евгений Миронов - "википедия" современного артиста, в которой идеально сочетаются нечеловеческая энергия, профессионализм и талант, которые он до самозабвения отдает в каждой своей работе.

Пиком популярности и успеха Евгения Миронова стала картина "Идиот", в которой актер олицетворил главного героя фильма князя Мышкина. Эта работа принесла актеру признание не только в России, но и за рубежом. За нее Миронов был удостоен многочисленных премий: ТЭФИ, "Золотая Нимфа", "Золотой орел".

Сегодня Евгений Миронов - ведущий актер русского кино, на его счету множество ярких образов в различных фильмах и сериалах. С его участием выходили такие проекты, как "Дневник его жены", "Космос как предчувствие", "В августе 44-го", "Превращение", "Дом дураков", "Вечерний звон", "Побег", "На Верхней Масловке", "Охота на Пиранью", "Апостол", "Достоевский", "Пепел" и др.

Евгений Миронов занимается также продюсерской деятельностью. Возглавляет творческо-производственное объединение "Студия Третий Рим". С 2006 года является художественным руководителем Государственного Театра Наций.

В 2017 году в прокат вышел фильм "Время первых", в котором актер сыграл роль космонавта Алексея Леонова, а также выступил в качестве сопродюсера картины. В последние несколько лет он принимал участие в фильмах "Ленин. Неизбежность", "Вратарь Галактики", сериале "Пробуждение". В производстве находятся "Сердце Пармы" и "Нюрнберг".

Помимо творчества Евгений Миронов активно занимается общественной деятельностью и благотворительностью. С 2004 года входит в состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству. Является соучредителем благотворительных фондов "Артист", оказывающего поддержу деятелям искусства старшего поколения, и "Жизнь в Движении", помогающего детям с ограниченными возможностями, которые имеют патологию опорно-двигательной системы.

За большие заслуги в области отечественного искусства Евгений Миронов был удостоен звания "Народный артист России". Также актер удостоен Государственной премии РФ, ордена Почета, ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Является лауреатом многочисленных российских и международных кинематографических, театральных и телевизионных премий.-0-