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В Могилеве в первый день зимы откроется выставка Веры Юрковой

01.12.2021 08:09 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В выставочном зале Музея истории Могилева 1 декабря откроется выставка "Шлях да творчасці" художницы Веры Юрковой. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

"В экспозиции собрано более 70 работ - портреты, пейзажи, живопись, станковая графика, городские мотивы и оформление художественной литературы, - подчеркнули в выставочном зале. - Произведения Веры Юрковой самобытны, от них веет добротой и покоем, потому что их автор - источник бесконечного позитива и вдохновения. Художник любит и знает Могилев, а также живущих в этом городе людей. Как человек мыслящий, творческий и тонко чувствующий, она передает эту любовь через полотна".

Изобразительное искусство для Веры Юрковой - образ жизни. Свою творческую деятельность она начала в 1974 году. Произведения автора находятся в Национальном художественном музее Беларуси, фондах Белорусского союза художников, Центре современного искусства в Минске, Могилевском областном художественном музее имени П.В. Масленикова, музее истории Могилева, а также частных коллекциях.

Выставка Веры Юрковой продлится в Могилеве до 19 декабря.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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1 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В выставочном зале Музея истории Могилева 1 декабря откроется выставка "Шлях да творчасці" художницы Веры...
 
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