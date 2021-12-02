Сказка в окнах: центральная библиотека Могилева оформляет новогоднюю выставку

Источник материала: БелТА

2 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В окнах Центральной городской библиотеки имени К.Маркса идет оформление новой выставки "С Новым годом и Рождеством приходит сказка в каждый дом". В них разместятся иллюстрации сказок и инсталляции к ним. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала библиотекарь Центральной городской библиотеки Ирина Пантюшенко.

"Новый проект - это совместная работа библиотеки и могилевских мастеров из "Шчырай майстэрнi". Уже второй год мы вместе оформляем к новогодним и рождественским праздникам окна библиотеки. В этом году решили сделать акцент на тематических сказках, - рассказала библиотекарь. - Оформлять окна будут следующим образом: сначала будут демонстрироваться иллюстрации к сказке, а в следующем окне разместится инсталляция на эту тему. Иллюстрации готовит библиотека, а мастера уже приступили к обустройству сказочных сюжетов".

В окнах библиотеки в ближайшее время появятся герои из книги про Гарри Поттера, сказок "Серебряное копытце", "Щелкунчик", "Лиса-колядовщица", "12 месяцев", "Рождественская каша", "Снежная королева" и другие. "Кроме этого, одна из композиций будет посвящена книге Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес". Это не совсем новогодняя история, но мы выбрали ее, потому что в этом году книга празднует свой юбилей", - отметила Ирина Пантюшенко.

В проекте приняли участие порядка 15 мастеров. Они представили различные авторские изделия: куклы, украшения, предметы интерьера, вытинанки. "Все эти предметы должны помочь зрителям интерпретировать ту или иную сказку", - отметили в библиотеке.

В полную силу выставка в окнах заработает с 10 декабря. Познакомиться с необычными инсталляциями можно будет до 15 января.-0-