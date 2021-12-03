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В Витебске на отборы к конкурсам "Славянского базара" подано более 60 заявок

03.12.2021 07:11 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Центре культуры "Витебск" стартуют региональные отборочные туры к XXXI Международному конкурсу исполнителей эстрадной песни "Витебск-2022" и ХX Международному детскому музыкальному конкурсу "Витебск-2022", которые традиционно проходят на "Славянском базаре", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Участники детского отбора исполнят эстрадную песню белорусского автора на белорусском языке и эстрадную песню по выбору, наиболее ярко отражающую исполнительское мастерство и артистические способности. Взрослые исполнят эстрадную песню композитора славянской страны на одном из славянских языков и популярную композицию на иностранном языке (мировой хит).

На участие в отборочном туре к детскому музыкальному конкурсу подано 39 заявок, к конкурсу исполнителей эстрадной песни - 25. В составе жюри представители учреждений культуры и образования Витебска, профильного министерства, управления культуры облисполкома, руководители дирекции "Славянского базара".

Международный фестиваль искусств в 2022 году планируется провести с 14 по 17 июля.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Международный фестиваль искусств в 2022 году планируется провести с 14 по 17 июля.
 
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