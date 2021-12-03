Источник материала: БелТА

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный театр эстрады выступит в Солигорске и Узде, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью Анна Зезюлина.

"Уже 5 декабря артисты театра посетят солигорский Дворец культуры, а 8 декабря - Узденский районный дом культуры. Мы везем сразу две постановки, - рассказала Анна Зезюлина. - Маленькие зрители увидят музыкальную сказку "Котовасия и Песостория". Дети вместе с артистами весело и задорно проведут время. А вечером взрослым представится возможность окунуться в мир, манящий свободой творчества, в ярком эстрадном мюзикле "Бурлеск". Трогательная и одновременно вдохновляющая история завоюет любовь каждого зрителя".





Как сообщалось ранее, в декабре зрителей Театра эстрады ждет четыре новогодних премьеры. В частности, ребята могут с 18 декабря по 9 января увидеть музыкальную новогоднюю сказку "Волшебное слово", а с 23 декабря по 5 января - сказочный новогодний квест "Семь желаний". Взрослых приглашают 22 и 24 декабря, а также 5 и 6 января на концертную шоу-программу "Рождественские встречи". 28-30 декабря и 12-14 января мы ждем всех на юмористическое новогоднее шоу "Ирония судьбы, или Теща под шубой".-0-









Фото театра