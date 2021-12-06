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ФОТОФАКТ: Концертом Дмитрия Маслеева открылся фестиваль Соллертинского в Витебске

06.12.2021 06:07 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концертом победителя XV Международного конкурса им. П.И.Чайковского, лауреата международных конкурсов, российского пианиста Дмитрия Маслеева, открылся Международный музыкальный фестиваль имени И.И. Соллертинского в Витебской областной филармонии.-0-

Фото Александра Хитрова

ФОТОФАКТ: Концертом Дмитрия Маслеева открылся фестиваль Соллертинского в Витебске
ФОТОФАКТ: Концертом Дмитрия Маслеева открылся фестиваль Соллертинского в Витебске
ФОТОФАКТ: Концертом Дмитрия Маслеева открылся фестиваль Соллертинского в Витебске
ФОТОФАКТ: Концертом Дмитрия Маслеева открылся фестиваль Соллертинского в Витебске
ФОТОФАКТ: Концертом Дмитрия Маслеева открылся фестиваль Соллертинского в Витебске
ФОТОФАКТ: Концертом Дмитрия Маслеева открылся фестиваль Соллертинского в Витебске
ФОТОФАКТ: Концертом Дмитрия Маслеева открылся фестиваль Соллертинского в Витебске
ФОТОФАКТ: Концертом Дмитрия Маслеева открылся фестиваль Соллертинского в Витебске
ФОТОФАКТ: Концертом Дмитрия Маслеева открылся фестиваль Соллертинского в Витебске
 
Теги: Минск
 
 
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Концертом победителя XV Международного конкурса им. П.И.Чайковского, лауреата международных конкурсов, российского пианиста Дмитрия Маслеева, открылся...
 
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