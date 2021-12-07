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Гомельский молодежный театр готовит сказку про веселого эльфа и злую колдунью

07.12.2021 07:19 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской молодежный театр готовит к новогодним праздникам спектакль для детей "Сказка про веселого эльфа и злую колдунью" по произведению Владимира Илюхова, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор театра Елена Мостовенко.

Маленьких зрителей ждет увлекательная, яркая, музыкальная история о том, как добрый, веселый, искренний и очень доверчивый эльф попадается на уловки хитрой колдуньи Клути, которая любит полакомиться маленькими эльфами.

"Злые колдуньи способны заколдовать на 100 лет, обратить человека в жабу и причинить множество бед. Но в сказках им всегда противостоит добрая сила - любовь, верность, храбрость. И честная, преданная дружба окажется сильнее коварства. Добро победит", - поделилась директор.

Над постановкой работают режиссер Яна Янчик, художник Ольга Щербинская, балетмейстер Варвара Каменская.

Перед началом спектакля юных театралов встретят Дед Мороз и Снегурочка.

Посмотреть сказку в молодежном театре можно будет с 18 декабря по 9 января 2022 года.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Маленьких зрителей ждет увлекательная, яркая, музыкальная история о том, как добрый, веселый, искренний и очень доверчивый эльф попадается на уловки хитрой...
 
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