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ФОТОФАКТ: В Гомеле проходит этап Международного детского конкурса "Музыка надежды"
08.12.2021 06:07 — Новости Культуры | БелТА
Источник материала: БелТА
8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 6 по 10 декабря 2021 года в Гомеле проходит заключительный этап XVIII Международного детского конкурса "Музыка надежды" по номинациям духовых и ударных инструментов.-0-
Фото Сергея Холодилина
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С 6 по 10 декабря 2021 года в Гомеле проходит заключительный этап XVIII Международного детского конкурса "Музыка надежды" по номинациям духовых и ударных инструментов.
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