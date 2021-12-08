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ФОТОФАКТ: В Гомеле проходит этап Международного детского конкурса "Музыка надежды"

08.12.2021 06:07 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 6 по 10 декабря 2021 года в Гомеле проходит заключительный этап XVIII Международного детского конкурса "Музыка надежды" по номинациям духовых и ударных инструментов.-0-

Фото Сергея Холодилина

ФОТОФАКТ: В Гомеле проходит этап Международного детского конкурса "Музыка надежды"
ФОТОФАКТ: В Гомеле проходит этап Международного детского конкурса "Музыка надежды"
ФОТОФАКТ: В Гомеле проходит этап Международного детского конкурса "Музыка надежды"
ФОТОФАКТ: В Гомеле проходит этап Международного детского конкурса "Музыка надежды"
ФОТОФАКТ: В Гомеле проходит этап Международного детского конкурса "Музыка надежды"
ФОТОФАКТ: В Гомеле проходит этап Международного детского конкурса "Музыка надежды"
ФОТОФАКТ: В Гомеле проходит этап Международного детского конкурса "Музыка надежды"
ФОТОФАКТ: В Гомеле проходит этап Международного детского конкурса "Музыка надежды"
ФОТОФАКТ: В Гомеле проходит этап Международного детского конкурса "Музыка надежды"
ФОТОФАКТ: В Гомеле проходит этап Международного детского конкурса "Музыка надежды"
ФОТОФАКТ: В Гомеле проходит этап Международного детского конкурса "Музыка надежды"
ФОТОФАКТ: В Гомеле проходит этап Международного детского конкурса "Музыка надежды"
ФОТОФАКТ: В Гомеле проходит этап Международного детского конкурса "Музыка надежды"
ФОТОФАКТ: В Гомеле проходит этап Международного детского конкурса "Музыка надежды"
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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С 6 по 10 декабря 2021 года в Гомеле проходит заключительный этап XVIII Международного детского конкурса "Музыка надежды" по номинациям духовых и ударных инструментов.
 
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