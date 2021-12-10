Дары волхвов и пояс Витовта: выставка голограмм в Гомеле покажет оптические образы культурных ценностей

Источник материала: БелТА

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Голография-2021. Гомель" откроется сегодня в картинной галерее Г.Х.Ващенко, сообщили БЕЛТА организаторы.

В центре экспозиции - коллекция художественных голограмм точных оптических образов художественных и культурных ценностей, оригиналы которых недоступны широкому кругу. "Представленные в экспозиции голограммы созданы благодаря научным разработкам и под непосредственным руководством белорусского ученого-физика Леонида Танина на ООО "Магия света". Такие технологии единственные в республике, но активно развивающиеся во всем мире", - рассказали организаторы.

В сотрудничестве с Белорусской православной церковью и рядом музеев республики созданы голографические образы православных святынь. Это "Дары волхвов", "Крест Евфросинии Полоцкой", "Жировичская икона Божьей Матери", "Туровский крест", оптические копии наиценнейших экспонатов музеев "Пояс Витовта", "Слуцкий пояс", "Клады земли белорусской", коллекции орденов и медалей, а также некоторых других интересных экспонатов.

Юным посетителям будут интересны голограммы домашних и диких животных, доисторических рыб и птиц, плывущей акулы. "Любители флоры увидят волшебный мир цветов. Мир голограммы не только поражает воображение, но и привносит в нашу жизнь нечто удивительное", - отметили в картинной галерее.

Организаторами выставки выступают ООО "Магия света", ЗАО "Голографическая индустрия" и государственное учреждение "Картинная галерея Г.Х.Ващенко".

Эти художественные голограммы были представлены в 17 странах, выставки успешно прошли во всех областных центрах Беларуси и других крупных городах.

Экспозиция в Гомеле будет доступна по 31 января 2022 года.-0-