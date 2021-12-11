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Скончался Михаил Финберг
11.12.2021 09:21 — Новости Культуры | БелТА
Источник материала: БелТА
11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скончался художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси народный артист Беларуси Михаил Финберг, сообщили корреспонденту БЕЛТА в коллективе.
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11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скончался художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси...
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